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Из Махачкалы и Минеральных вод полеты могут появиться рейсы в Иран

Red Wings рассмотрит вариант полетов в Иран из Махачкалы и Минеральных вод

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Vahid Salemi/AP

В Компании Red Wings заявили, что развитие регулярного авиасообщения с Ираном обещает быть перспективным и вызывает большой интерес у пассажиров. Об этом пишет РИА Новости.

Планируется рассмотреть возможность осуществления данной программы в ближайшем будущем, с Махачкалой и Минеральными Водами как потенциальными приоритетными аэропортами вылета, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Тегеран может быть одним из направлений туризма. Это один из крупнейших городов Азии и Среднего Востока, в нем есть улочки старого города и высокоскоростные магистрали, художественная кладка фасадов зданий центральной части столицы Ирана и облицованные травертином здания северной части города.

Также в этот вторник возобновится работа аэропорта Элисты, это делает его первым из аэропортов, открывающихся после введения ограничений из-за начала специальной военной операции (СВО). Первый рейс проследует в Москву и будет выполнятся авиакомпанией Red Wings.

Решение о возобновлении работы международного аэропорта Элисты было принято в конце апреля. Безопасность полетов в Элисту была подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.

Ранее над Украиной впервые за два года пролетел пассажирский самолет.

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