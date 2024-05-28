В 2023 году через границу России пропустили на 36% больше, чем годом ранее

В 2023 году через российскую границу пропустили свыше 110 миллионов человек, это на 36% больше, чем годом ранее. Об этом в интервью РИА Новости сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«Россия, несмотря на попытки стран Запада опустить «железный занавес», по-прежнему остается открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности», — заявил он по случаю Дня пограничника.

По данным статистики, которые привел Кулишов, в 2023 году через государственную границу РФ пропущено свыше 110 миллионов человек и 22 миллиона транспортных средств, что на 36% и 49% соответственно превышает показатели 2022 года.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что неоднократные попытки прорыва на территорию РФ банд наемников, предателей и украинских диверсионных групп были сорваны во многом благодаря решимости пограничников.

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