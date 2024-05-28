Погранслужба ФСБ заявила, что нет ограничений на пересечение границы иностранцами

Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что в России не вводились ограничения на пересечение государственной границы РФ иностранцами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кулишова, Погранслужба РФ никаких ограничений на пересечение государственной границы иностранными гражданами не вводила и готова в любое время к пропуску пассажиров и транспортных средств во всех контрольно-пропускных пунктах.

До этого Кулишов заявил, что в 2023 году через российскую границу пропустили свыше 110 миллионов человек, это на 36% больше, чем годом ранее.

28 мая президент России Владимир Путин заявил, что неоднократные попытки прорыва на территорию РФ банд наемников, предателей и украинских диверсионных групп были сорваны во многом благодаря решимости пограничников.

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