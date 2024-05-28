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Блинкен прилетит в Молдавию

Блинкен прилетит в Молдавию и Чехию для обсуждения энергетики, Украины и НАТО

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Tobias Hase/Global Look Press

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится в Молдавию и Чехию для встреч с лидерами обеих стран с целью обсуждения энергетического сотрудничества, поддержки Украины и подготовки к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне в июле. Об этом пишет РИА Новости.

«Секретарь Энтони Блинкен планирует посетить Кишинев, Молдавию, и Прагу, Чехию, с 28 по 31 мая», — сообщило Государственное департамент США.

В Молдавии Блинкен намерен обсудить с президентом Майей Санду прогресс в интеграции страны в Евросоюз и вопросы энергетической безопасности.

В Чехии планируется встреча с главой чешского МИД Яном Липавским и другими высокопоставленными чиновниками для обсуждения поддержки Украины, модернизации в области обороны и укрепления энергетических связей. Также запланировано неформальное совещание с главами МИД НАТО для обсуждения приоритетов предстоящего саммита НАТО в июле в Вашингтоне.

Представители чешского МИД заявили о намерении Блинкена и Липавского подписать меморандум о сотрудничестве в борьбе с дезинформацией. Согласно пресс-службе чешского МИД, этот меморандум предполагает сотрудничество с Центром глобального взаимодействия в борьбе с дезинформацией (Global Engagement Center), который является частью Государственного департамента США.

Ранее Блинкен призвал Грузию предпринять шаги для «евробудущего».

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