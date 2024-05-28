Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Терминал аэропорта Запорожья разрушен

Генрокуратура Украины сообщила о разрушении терминала аэропорта Запорожья

close
100%
Shutterstock

Терминал аэропорта в Запорожье, находящийся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), был разрушен в результате удара, нанесенного 25 мая Вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ). Об этом сообщила украинская генпрокуратура в своем Telegram-канале.

Уточняется, что здание терминала аэропорта было уничтожено из-за «попадания вражеской ракеты».

Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, ранее отмечал, что ВС РФ повредила здание, где ВСУ хранили оружие и боеприпасы. Он также подчеркнул, что после начала спецоперации аэропорт перестал использоваться гражданской авиацией.

До этого военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что удар российских военных по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором могли находиться американские ракеты ATACMS, в Днепропетровской области — это существенная помощь в отражении атак для сил противовоздушной обороны (ПВО) РФ.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами