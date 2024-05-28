Терминал аэропорта в Запорожье, находящийся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), был разрушен в результате удара, нанесенного 25 мая Вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ). Об этом сообщила украинская генпрокуратура в своем Telegram-канале.

Уточняется, что здание терминала аэропорта было уничтожено из-за «попадания вражеской ракеты».

Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, ранее отмечал, что ВС РФ повредила здание, где ВСУ хранили оружие и боеприпасы. Он также подчеркнул, что после начала спецоперации аэропорт перестал использоваться гражданской авиацией.

До этого военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что удар российских военных по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором могли находиться американские ракеты ATACMS, в Днепропетровской области — это существенная помощь в отражении атак для сил противовоздушной обороны (ПВО) РФ.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.