Кравчук назвал невыполнимой задачей для Украины ввод миротворцев в Донбасс

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что ввод миротворцев в регион является для Украины невыполнимой задачей. Об этом Кравчук сказал в интервью Дмитрию Гордону, которое опубликовано в YouTube-канале журналиста.

По его мнению, сама идея ввода миротворцев в Донбасс абсолютно приемлема, но для Украины невыполнима, так как Россия является «очень большой страной», и она ставит условие, что миротворцев можно ставить только на линии разграничения.

В связи с этим Кравчук предлагает искать экономические варианты, а также особое управление на местном уровне.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Российский президент Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, однако речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В то время как украинская сторона считает, что миссия ООН должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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