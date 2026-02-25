Стало известно, сколько зарабатывают самозанятые мамы в декрете

Более трети (39%) опрошенных матерей-фрилансеров закрывают до трети семейного бюджета за счет самозанятости. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом автоматизации работы с внештатниками Qugo (есть у «Газеты.Ru»).

Опрос показал, что 47,7% опрошенных работают только как самозанятые, 31,4% совмещают НПД и работу в найме, 20,9% подрабатывают в декрете.

Самозанятость покрывает 11–30% семейного бюджета у 40% респонденток, от 50 до 70% — у 32,8% респонденток, до 10% — у 22%. Более 70% бюджета фрилансом зарабатывают 5,2%.

В вопросе «сколько часов в неделю вы тратите на уход за детьми?» ответы распределились следующим образом: 15% респонденток тратят до 10 часов, 19,9% — 11–20 часов, 19,3% — 21–30 часов, 9,5% — 31–40 часов, а у самой большой группы, 36,3%, уход за детьми занимает больше 40 часов в неделю.

27,1% уделяют самозанятости до 10 часов в неделю, 32% фрилансят 11–20 часов, 21,9% — 21–30 часов, еще 10,5% проводят за работой 31–40 часов, а 8,5% заняты более 40 часов в неделю.

Разные группы мам-фрилансеров живут в принципиально разных реальностях: молодые мамы с малышами, мамы школьников и мамы с двойной занятостью (штат плюс фриланс) по-разному распределяют время, деньги и силы.

Самозанятые, для которых НПД — единственный формат работы, в когорте 35–44 лет с детьми-школьниками (53,9% выборки) фактически ведут микробизнес: фрилансят 21–40 часов в неделю, покрывают до 31–50% и более семейного бюджета и чаще всего чувствуют приятную усталость при высокой удовлетворенности и планируют растить микробизнес. Эту группу можно назвать самой успешной и сбалансированной: уход за детьми по времени у них все еще значителен, но уже не максимален, а вот часы фриланса приближаются к полноценной занятости.

Мамы 26–34 лет, сидящие с детьми до 3 лет, несут максимальную двойную нагрузку: тратят более 40 часов в неделю на уход за детьми, а самозанятость у них занимает до 20 часов в неделю. Среди них каждая вторая регулярно работает по ночам и в выходные, а около трети прямо говорят о недосыпе и признаках выгорания.

Мамы, совмещающие штат и самозанятость, добавляют к полной ставке в офисе до 20 часов фриланса, чаще зарабатывают 11–30% бюджета как «вторую зарплату» и видят в этом доходе путь к финансовой независимости от мужа, чаще зарабатывают на личные нужды.

Большая часть респонденток — 43,5% — указали, что никогда не работают по ночам. Всего 1–2 часа в неделю по ночам трудятся 29% самозанятых мам, 19,3% отнимают у сна 2-3 часа в пользу фриланса, 5,6%, и около 3% недосыпают от 5 и более часов.

Самозанятые мамы чаще склонны отнимать часы отдыха у выходных, нежели часы сна: совсем не работают по выходным лишь 12,1%, от 1 до 4 часов работают 49% самозанятых, 3–4 часа — 21,6%, а 17,3% — 5 часов и более. Чаще других по выходным работают мамы школьников 7–14 лет, особенно те, кому 35–44 года.

42,5% видят в самозанятости возможность самореализации и роста, для 32,7% мам это творчество и хобби, которое стало источником дохода, для 22,2% — вариант социализации вне дома. 14,4% рассматривают самозанятость как способ не потерять навыки в декрете и не выпадать из профессии.

Среди причин, которые мотивируют не бросать фриланс, лидирует возможность зарабатывать больше на личные нужды: этот фактор отметили 67% респонденток. Почти половина говорит о финансовой независимости от мужа (48,7%) и желании иметь больше денег на нужды детей (51,6%). Важны и нематериальные мотивы: 41,5% ценят свободу выбора проектов, 36,6% — гордость за свои достижения, 31,4% — возможность масштабировать доход.

После рабочего дня самозанятые мамы чаще всего чувствуют себя «уставшими, но довольными результатом» (40,2%) или «заряженными энергией и вдохновленными» (39,5%). Нейтральное состояние «как рутина» описывают 21,9%. Еще 7,5% ощущают разочарование из‑за малого количества заказов и денег, а 6,2% прямо говорят о выгорании и необходимости восстановления.

В опросе приняли участие 2300 самозанятых мам из крупных городов РФ.

