В Минобороны назвали число сбитых дронов над Россией за ночь

Силы ПВО за ночь сбили почти 70 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны в ночь на 25 февраля сбили 69 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, 24 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 18 — над Крымом, 14 — над Смоленской областью.

По три беспилотника силы ПВО сбили над Тульской и Орловской областями, а также над акваторией Черного моря.

По одному беспилотнику российские военные уничтожили над Курской, Калужской, Белгородской областями и над территорией Московского региона.

Накануне вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские дроны-камикадзе ударили по селу Новая Погощь, в результате чего пострадала школа.

24 февраля в Минобороны сообщили, что силы ПВО обнаружили и сбили за сутки 380 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.