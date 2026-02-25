Размер шрифта
В Минобороны назвали число сбитых дронов над Россией за ночь

Силы ПВО за ночь сбили почти 70 украинских беспилотников над регионами России
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны в ночь на 25 февраля сбили 69 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, 24 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 18 — над Крымом, 14 — над Смоленской областью.

По три беспилотника силы ПВО сбили над Тульской и Орловской областями, а также над акваторией Черного моря.

По одному беспилотнику российские военные уничтожили над Курской, Калужской, Белгородской областями и над территорией Московского региона.

Накануне вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские дроны-камикадзе ударили по селу Новая Погощь, в результате чего пострадала школа.

24 февраля в Минобороны сообщили, что силы ПВО обнаружили и сбили за сутки 380 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
