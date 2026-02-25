Сийярто назвал план ЕС запретить импорт нефти из РФ причиной победить на выборах

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал план Европейского союза запретить импорт российской нефти причиной победить на парламентских выборах. Об этом дипломат сказал порталу Index.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) представит предложение о постоянном запрете на импорт российской нефти 15 апреля, спустя три дня после парламентских выборов в Венгрии.

«Еще одна причина, по которой нам нужно суверенное правительство, способное сказать «нет» Брюсселю», — заявил Сийярто.

По словам министра только правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана способно сказать «нет» планам ЕС.

Сийярто предположил, что партия, контролируемая Брюсселем, отменит в Венгрии социальную программу снижения коммунальных платежей, основой которой являются дешевые российские источники энергии. Если ЕС запретит импорт нефти из РФ, коммунальные платежи венгров утроятся, а бензин подорожает до 1000 форинтов, уточнил дипломат.

Также ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против остановки поставок энергоресурсов из России.

В январе Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российского сырья по Адриатическому трубопроводу.