Россиянам рассказали, что делать, если появляются дополнительные рабочие задачи

В трудовом договоре должны быть зафиксированы условия работы, права и обязанности работника и работодателя, а также гарантии. Поэтому возможность выполнять дополнительные обязанности тоже должна быть оговорена заранее и конкретно: какая именно работа добавляется, в какое время она выполняется, на какой срок и при каких условиях. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат Нина Еременко.

В информационном пространстве активно обсуждают позицию Роструда: работник вправе передать часть своих обязанностей коллеге, если такая возможность прямо закреплена в трудовом договоре или должностной инструкции. При этом дополнительная оплата в подобной ситуации не предусмотрена.

«Если дополнительные задачи не описаны детально, сотрудник рискует оказаться в уязвимом положении: в спорной ситуации доказать нарушение прав будет сложнее. Отдельно подчеркивается, что в договоре по основной работе уже указаны режим, продолжительность и условия труда, и любая «надстройка» поверх этого должна быть оформлена так, чтобы не размывать исходные договоренности. Трудовой кодекс уже предусматривает легальные механизмы, когда человек берет на себя больше: совместительство и право заключать отдельный трудовой договор на другую работу в свободное от основной занятости время (внутреннее или внешнее). Кроме того, возможны совмещение профессий, расширение зон обслуживания или увеличение объема работы, но только с письменного согласия работника», — отметила адвокат.

По ее словам, любые иные форматы расширения обязанностей без конкретизации и без письменного оформления могут привести к нарушениям прав сотрудника, в том числе по оплате труда. Также это может ухудшить выполнение обязанностей по основной работе, провоцировать конфликты и в итоге ударить по карьерным перспективам, предупредила адвокат. Поэтому она посоветовала работникам внимательно читать договор при трудоустройстве и фиксировать изменения условий письменно, если задачи и нагрузка меняются.

