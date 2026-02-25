Размер шрифта
Россиянам рассказали, как отличить почечные отеки

Врач Заручаева: теплый и рыхлый отек век с утра может указывать на болезнь почек
Shutterstock

На проблемы со здоровьем почек могут указывать отеки. Почечные отеки имеют особые характеристики: часто они появляются на веках и могут «плыть», то есть менять положение при смене позы, рассказал «Газете.Ru» врач общей практики, заместитель главного врача по медицине клиники «Будь Здоров» в Краснодаре Наталья Заручаева.

«Почечные отеки имеют характерную локализацию: появляются на лице (особенно веках) с утра, рыхлые, бледные и теплые на ощупь. Они «плывут» — меняют положение при смене позы тела. Появление отеков при заболеваниях почек связано с тем, что почки перестают выводить натрий и воду, либо теряют белок, который удерживает жидкость в сосудах», — объяснила доктор.

Однако, если утром нет отеков, — это не значит, что почки здоровы. Кроме того, если отеки есть, — причиной может быть сердце, вены или гормоны. Почечная недостаточность часто развивается без видимых отеков, особенно при пиелонефрите или поликистозе.

«Например, кардиальные отеки поднимаются снизу вверх (от стоп к голеням), появляются к вечеру, они, как правило, плотные и холодные. Венозные отеки появляются при варикозе, причем обычно отекает одна нога. Лимфатические отеки — редкость, это плотные, очень обширные, которые долго не проходят. Эндокринные отеки возникают при гипотиреозе, особенность такого отека — слизистая природа, при надавливании кожа сохраняет свою форму, не формируя углубление», — отметила Заручаева.

На проблемы с почками, кроме специфических отеков, могут указывать необъяснимая ночная потливость, зуд кожи без сыпи, одышка и ощущение нехватки воздуха, проблемы с давлением, синдром беспокойных ног и необъяснимые бледность и усталость.

Ранее медик из Сеченовки объяснил, как иглоукалывание снимает боль.

 
