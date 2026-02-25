Размер шрифта
Трамп раскрыл детали сделки с НАТО по оружию для Украины

Трамп: страны НАТО по полной стоимости закупают у США оружие для Украины
Kevin Lamarque/Reuters

Европейские страны из НАТО по полной стоимости закупают американские вооружения, которые поставляют Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу о положении дел в стране, пишет РИА Новости.

«Все, что мы отправляем в Украину, проходит через НАТО, и они платят нам полностью», — заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что страны НАТО являются союзниками США и по его просьбе согласились платить 5% ВВП в общий бюджет альянса.

В июле прошлого года США и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Большая часть этого вооружения поставляется на Украину, отмечал тогда Трамп.

Согласно информации минфина Украины, Кильского университета и открытым данным, за три года — с 2022 по 2025 год — страны НАТО оказали помощь Украине на $191,2 млрд. Из этой суммы $43,3 млрд ушли на финансирование бюджетных социальных расходов Украины, около $13,4 млрд — на гуманитарную помощь, вооружений было передано на $133,4 млрд.

Ранее Писториус призвал европейские страны «открыть кошельки» ради Украины.

 
