Посол Украины поделилась ожиданиями от политики Трампа в отношении Киева

Посол Стефанишина: Украина не ожидает от Трампа ничего нового или позитивного
Global Look Press

Украина не ожидает от политики президента США Дональда Трампа в отношении Киева ничего «вдохновляющего», «позитивного» или «нового». Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, пишет The Wall Street Journal.

При этом Стефанишина подчеркнула, что Трампу важно знать, что Украина по-прежнему зависит от США.

«Мы не воспринимаем как должное тот факт, что президент Соединенных Штатов взял на себя личное обязательство положить конец войне на Украине. Мы искренне желаем ему успехов в его усилиях», — сказала она.

24 февраля США воздержались от голосования в Генассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине, которую подготовил Киев. Однако тогда же США ввели новые санкции против России, включив в них четырех физических лиц и три организации.

Также 24 февраля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что стратегия США по оказанию давления на Украину на мирных переговорах терпит неудачу, и поэтому США следует надавить на Россию.

Ранее в США сообщили о начале распада украинского государства.

 
