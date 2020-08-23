Россия не отменила ни одного контракта на поставку оружия во время пандемии
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За время пандемии коронавируса Россия не расторгла ни одного контракта на поставку вооружений другим странам, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает «Интерфакс».
«Ни один контракт не был отменен», — сказал он. По его словам, во время пандемии компания проводила онлайн-презентации и переговоры.
«Мы действовали с учетом эпидемиологической ситуации, карантинных мероприятий и правил, установленных властями в странах пребывания», — сказал он.
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