Россия не отменила ни одного контракта на поставку оружия во время пандемии

За время пандемии коронавируса Россия не расторгла ни одного контракта на поставку вооружений другим странам, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает «Интерфакс».

«Ни один контракт не был отменен», — сказал он. По его словам, во время пандемии компания проводила онлайн-презентации и переговоры.

«Мы действовали с учетом эпидемиологической ситуации, карантинных мероприятий и правил, установленных властями в странах пребывания», — сказал он.

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