Минобороны Белоруссии объяснило присутствие сербских военных в стране
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Министерство обороны Белоруссии выступило с опровержением информации о присутствии в стране наемников из Сербии. Об этом сообщает ТАСС.
«Очередной фейк от телеграмм-каналов о «сербских наемниках», замеченных в Белоруссии», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что Белоруссия в этом году принимает у себя участников трех конкурсов Армейских международным игр 2020 года. Для участия в одном из этих конкурсов в страну прибыли военнослужащие вооруженных сил Сербии.
Уточняется, что сербские военные прибыли в республику 10 августа.
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