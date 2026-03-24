Военный эксперт: США утратили интерес к конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп честно пытался урегулировать конфликт на Украине, но не смог. Теперь интерес США к Киеву утрачен, особенно на фоне происходящего на Ближнем Востоке. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин.

«Они сейчас заняты совершенно другими делами. И, на мой взгляд, Трамп потерял к Украине интерес, перевалив Украину на Европу. Европа не может собраться в одну единую кучу, чтобы принять какое-то решение. Тем не менее пытается поддерживать Украину деньгами. Пытается поддерживать Украину оружием», — отметил Шаландин.

Однако, по его словам, это оружие иссякает. Кроме того, сейчас уже очевиден перелом в настроениях — как на Украине, так и в Европе.

15 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по Украине возникла пауза из-за смены приоритетов со стороны США. Также он подчеркнул, что Россия имеет успехи в зоне боевых действий, однако открыта для мирного урегулирования конфликта.

17 марта сообщалось, что Турция готова принять переговоры по Украине. До этого ТАСС писал, что даты проведения нового раунда переговоров по Украине пока не определены. Газета The Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов также отмечала, что посредничество американской стороны в мирных переговорах зашло в тупик.

