Учебный самолет упал под Краснодаром

В Краснодарском крае произошло крушение учебного самолета Л-39. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что на борту самолета находились двое членов экипажа, они капитулировались и не пострадали.

Крушение, по данным Минобороны. произошло во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Ведомство добавляет, что крушение произошло в безлюдном места. Выясняются обстоятельства произошедшего крушения.

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