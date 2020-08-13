Учебный самолет упал под Краснодаром
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В Краснодарском крае произошло крушение учебного самолета Л-39. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что на борту самолета находились двое членов экипажа, они капитулировались и не пострадали.
Крушение, по данным Минобороны. произошло во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.
Ведомство добавляет, что крушение произошло в безлюдном места. Выясняются обстоятельства произошедшего крушения.
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