Проанализированы пять сценариев нападения КНДР на Южную Корею

Эксперты американского аналитического центра RAND рассмотрели возможные сценарии нападения Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) на Республику Корея с использованием артиллерии, сообщается на сайте центра.

В отчете представлены пять сценариев атаки: пятиминутный обстрел крупного промышленного объекта Южной Кореи, минутный обстрел демилитаризованной зоны, минутный обстрел центра Сеула, часовой обстрел демилитаризованной зоны и часовой обстрел Сеула.

По расчетам специалистов, общие потери южнокорейской стороны при реализации этих сценарием составят от 4,5 тысяч человек до более 200 тысяч человек, отмечается в сообщении.

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