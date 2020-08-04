Пентагон: ядерные ракеты морского базирования нужны для сдерживания РФ
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Пентагон заявил о необходимости продолжения разработки и развертывания ядерных крылатых ракет морского базирования для сдерживания России, сообщает РИА «Новости».
«Разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России», — говорится в сообщении американского ведомства.
По данным агентства, США сняли с боевого дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования еще в 2010 году.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил о необходимости укрепления Североатлантического альянса для сдерживания угроз со стороны РФ и КНР.
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