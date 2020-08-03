Боевики пытались прорвать позиции сирийской армии в Идлибе

Боевики «Джабхат-ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в России) предприняли попытки прорвать позиции сирийской армии в Идлибе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого.

По его словам, боевики этой организации несколько раз пытались прорвать позиции армии САР в районе населенного пункта Хамрат.

«Все атаки боевиков отражены, при этом им нанесён значительный урон в живой силе и технике», — сказал Щербицкий.

Он сообщил, что потери есть и среди сирийских военнослужащих.

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