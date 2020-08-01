Российские военные провели учения в Армении

Военные, служащие на российской базе в Армении, провели учение на фоне обострения отношений между Ереваном и Баку, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Южного военного округа (ЮВО).

В двустороннем учении участвовали более полутора тысяч российских военнослужащих, а также более 500 единиц военной техники, указано в сообщении. К учениям были привлечены истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и беспилотники.

12 июля в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался приграничный конфликт. Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

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