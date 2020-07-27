Российский Су-27 поднимался на перехват самолета-разведчика США

Минобороны России сообщило, что истребитель Су-27 в очередной раз был поднят на перехват самолета-разведчика США «Посейдон» над нейтральными водами Черного моря, передает РИА «Новости».

Сообщается, что была обнаружена приближающаяся к российской границе воздушная цель, экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон».

После этого американский самолет развернулся, а российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

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