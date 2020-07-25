В британском парламенте опасаются российского спутника-инспектора

Председатель комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Элвуд призвал Минобороны Соединенного Королевства разработать стратегию противодействия России в космосе. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Ранее Минобороны РФ проверило новый малый спутник-инспектор, который добыл и передал на Землю ценную информацию. После этого Космическое командование США обвинило Россию в проведении испытания противоспутникового оружия. Вскоре к обвинениям присоединилась и Великобритания, чей министр обороны Бен Уоллес заявил о «глубокой уязвимости» Запада перед российским космическим оружием.

Элвуд выразил мнение, что российская разработка может поставить под угрозу британские спутники, в частности, систему GPS.

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