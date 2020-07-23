Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада
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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Документ опубликован на портале правовой информации.
В соответствии с указом, мероприятие пройдет в День военно-морского флота, 26 июля.
Подготовить проведение парада поручено Минобороны России и другим ведомствам, которых определит кабмин.
Правительство Петербурга, согласно указу, должно оказать содействие в проведении мероприятия.
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