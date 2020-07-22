Истребители РФ вылетели на перехват разведчиков США над Черным морем
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Российские истребители вылетели для осуществления перехвата самолетов-разведчиков США Р-8А «Посейдон» и U-2S над Черным морем. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов сопроводили немецкий разведывательный самолет Р-3С «Орион».
В Национальном центре управления обороной России подчеркнули, что самолетами не были нарушены российские границы.
Там уточнили, что истребители сопроводили разведчики США.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— У крымского газового месторождения замечены корабли НАТО
— Российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии
— Границы не нарушены: Минобороны показало перехват самолета США