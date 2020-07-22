Внезапная проверка войск и флотов завершилась в России

Объявленная президентом России Владимиром Путиным внезапная проверка боевой готовности в ВС России закончилась. В рамках проверки было проведено более 50 учений, сообщили в Минобороны страны.

Проверки были запланированы на 17-21 июля. В них поучаствовали около 150 тыс. военных, более 26 тыс. единиц вооружения и спецтехники, свыше 100 кораблей и судов и около 400 летательных аппаратов. Проверяемые войска и силы были задействованы в более 50 различных учениях на 35 полигонах и участках местности, а также на 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей.

«В рамках проверки выполнен комплекс мероприятий по приведению штабов, соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности», — рассказали в министерстве.

Как отметили в ведомстве, главная цель проверок — оценить способность органов военного управления обеспечить военную безопасность на юго-западе страны, где «сохраняются угрозы террористического характера». Кроме того, учения необходимы были для того, что определить степень подготовленности войск к предстоящему стратегическому командно-штабному учению.

Подробности проверки не уточняются, однако полученные результаты учтут при допуске объединений, соединений и воинских частей ВС к учениям «Кавказ-2020».

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