Армия Хафтара испытала советскую ракету «Термит»

Ливийская национальная армия (ЛНА) провела испытания старой советской противокорабельной ракеты П-15 «Термит», сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«На фоне возможной эскалации конфликта с Турцией, Ливийская национальная армия провела испытания старой советской противокорабельной ракеты П-15 «Термит»», — отмечает канал.

Ранее Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара: подразделения ЛНА должны покинуть Сирт и Джуфру, иначе против них начнется военная операция.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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