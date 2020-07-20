В ООН призвали Армению и Азербайджан избежать катастрофы

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан проявить сдержанность, так как полномасштабный конфликт между странами станет катастрофой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Генсек с глубоким беспокойством следит за напряженностью, сохраняющейся между Азербайджаном и Арменией», — отмечается в сообщении.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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