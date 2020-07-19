В Армении возбуждены уголовные дела после обстрелов со стороны Азербайджана

Следственный комитет Армении возбудил 37 уголовных дел после обстрелов со стороны Азербайджана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дела заведены по факту грубого нарушения азербайджанскими вооруженными силами режима прекращения огня, обстрелов мирных жителей и армянских опорных пунктов, заявили в СК Армении.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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