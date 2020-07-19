Еще 56 военнослужащих вылечились от коронавируса в РФ

В российских вооруженных силах от коронавируса за сутки излечились еще 56 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 56 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8105 человек», — заявили в министерстве.

Среди заразившихся сотрудников гражданского персонала из-под наблюдения выписаны 987 человек.

В настоящее время от коронавируса в России продолжают лечение 1218 военнослужащих и 226 курсантов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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