Россия предупреждала иностранных партнеров о внезапной проверке войск и флотов
В министерстве обороны России утверждают, что заранее предупредили иностранных партнеров о проведении масштабной проверки в Вооруженных силах. Об этом сообщил «Интерфаксу» замглавы ведомства Александр Фомин.
По его словам, партнеры РФ получили предупреждения о военных проверках в стране по военно-дипломатическим каналам.
«Минобороны России в духе доброй воли <...> проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий», — добавил он.
Президент России Владимир Путин 17 июля объявил о внезапной проверке войск ряда округов страны. Позднее в Минобороны пояснили, что внезапные учения проводятся, чтобы оценить способность военного управления обеспечить безопасность на юго-западе страны, где сохраняются угрозы террористического характера. Кроме того, командование хочет оценить готовность войск к участию в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020».
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