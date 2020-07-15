Подлодка «Князь Владимир» поучаствует в параде ВМФ в Североморске

Новейший подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» будет принимать участие в параде ВМФ России в Североморске. Об этом в беседе с газетой «Красная звезда» рассказал вице-адмирал Северного флота Александр Моисеев.

По его словам, «главная особенность парада в Североморске — в представленных морских Стратегических ядерных силах» России.

«Впервые в парадном строю на североморском рейде будет стоять новейший атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», который в прошлом месяце пополнил состав Военно-морского флота России. На его вооружении самое современное оружие и уникальная техника», — сказал Моисеев.

В июне этого года подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России.

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