Россия и США не смогли договориться по ДОН

России и Соединенным Штатам не удалось сблизить позиции по Договору по открытому небу (ДОН), заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков по итогам совместной конференции стран — участниц соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

Американская сторона может выйти из договора в ноябре текущего года, отметил Рябков.

США официально уведомили участников Договора по открытому небу о своем выходе из соглашения 22 мая. В письменном заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что «через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником договора», однако США могут пересмотреть свое решение, «если Россия вернется к полному соблюдению договора».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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