Украинские правоохранители обнаружили в Донбассе семь запрещенных мин

Украинские правоохранители обнаружили на территории Золотого-4 Луганской области семь противопехотных мин, которые запрещены международными договоренностями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

Речь идет о противопехотных фугасных минах нажимного действия ПМН-2. Их использование запрещено международными договорами, так как они не имеют механизма самоликвидации.

Специалисты утверждают, что данные средства поражения были установлены противником зимой 2020 года.

Обнаруженные мины были приобщены к материалам уголовного производства, расследуемого по факту нарушения законов и обычаев войны.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

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