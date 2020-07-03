Три российских Ту-142 совершили полет над северо-востоком Атлантики

Три самолета Ту-142 российской противолодочной авиации в пятницу, 3 июля, осуществили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, а также северо-восточной Атлантикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Как стало известно, полет российских военных самолетов длился более 12 часов.

«За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью 7 тыс. км», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что на отдельных участках маршрута российские Ту-142 сопровождали норвежские истребители F-16 и самолеты F-35 с авиабазы Кефлавик, которая находится в Исландии.

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