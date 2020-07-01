Трамп назвал статью NYT о «сговоре» РФ и талибов** «обманом газет и демократов»

Президент США Дональд Трамп рассказал об отношении американской разведки к данным о «сговоре» России и талибов (организация запрещена в России). Об этом сообщает телеканал Fox Business.

Он отметил, что некоторые члены разведки считают, что «сговора» не было. Глава Белого дома также выразил мнение, что публикация статьи в New York Times является «обманом со стороны газет и демократов».

Американский лидер подчеркнул, что он согласен с этими выводами.

«Если бы это происходило, то и русские услышали бы об этом, и другие причастные услышали бы об этом», — добавил Трамп.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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