МИД Турции ответил Макрону на слова об «опасной игре» в Ливии

Турецкий МИД ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО». Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве также прокомментировали слова политика об инциденте с фрегатами Турции и Франции, произошедшем у берегов Ливии, и заявление об «опасной игре» Турции в Ливии.

Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой отметил, что слова французского лидера можно объяснить «помутнением рассудка». По его мнению, Франция сама ведет «опасную игру», поскольку поддерживаемый страной маршал Халифа Хафтар не подписал соглашение о прекращении огня.

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