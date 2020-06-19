Лавров назвал провокационными действия НАТО у границ России

Действия Североатлантического альянса у границ России и Белоруссии являются провокационными, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Расширение деятельности НАТО у границ стран, в частности в Прибалтике и Польше, обсуждалось в ходе переговоров с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем, отметил Лавров.

По словам министра, действия альянса «ведут к дальнейшей фрагментации европейского пространства безопасности».

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