Лавров назвал провокационными действия НАТО у границ России
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Действия Североатлантического альянса у границ России и Белоруссии являются провокационными, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА «Новости».
Расширение деятельности НАТО у границ стран, в частности в Прибалтике и Польше, обсуждалось в ходе переговоров с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем, отметил Лавров.
По словам министра, действия альянса «ведут к дальнейшей фрагментации европейского пространства безопасности».
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