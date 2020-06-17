В Идлибе боевики задержали выпускников школ, ехавших получить аттестаты

В сирийской провинции Идлиб боевики заблокировали колонну из 17 автобусов с выпускниками школ, направлявшимися в контролируемый властями город Хама, чтобы получить аттестаты, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирала Александра Щербицкого.

«На южной окраине населенного пункта Найраб провинции Идлиб группа боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир аш- Шам» (запрещена в РФ) блокировала колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками», — сказал Щербицкий.

По его словам, некоторые школьники попытались преодолеть КПП пешком, но боевики угрожали оружием. Позже автобусы смогли покинуть неподконтрольные районы Идлиба и прибыли в Алеппо.

Щербицкий добавил, что правительство Сирии и местные администрации в зоне деэскалации Идлиб договорились разрешить выпускникам получить аттестаты и сдать экзамены для поступления в вузы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Боевики совершили атаку в Идлибской зоне

— В Идлибе боевики обстреляли населенный пункт

— Генсек ООН предложил распространить идлибское перемирие на всю Сирию