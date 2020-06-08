Стратегическая субмарина «Князь Владимир» поступит в состав ВМФ 12 июня
Новый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», как ожидается, примут в состав Северного флота 12 июня, в День России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Церемония намечена на 12 июня, когда страна будет отмечать День России», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на принятие окончательного решения может повлиять «ряд факторов», в числе которых ситуация с коронавирусом.
В настоящее время в город Северодвинск, где находится предприятие АО «Севмаш», которое построило субмарину, ограничен въезд из-за распространение пандемии.
Ранее «Севмаш» официально сообщил, что «Князь Владимир» успешно завершил все технические испытания и готов для передачи в состав Северного флота России.
РПКСН «Князь Владимир» стал первой субмариной четвертого поколения атомоходов, построенных по проекту «Борей-А» для ВМФ России. Подлодка способна переносить межконтинентальные баллистические ракеты «Булава» и предназначена для патрулирования в высоких арктических широтах подо льдами Северного Ледовитого океана.
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