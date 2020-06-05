Военные, переброшенные в Вашингтон из-за беспорядков, вернутся на базы

Министр обороны США Марк Эспер приказал отозвать на базы оставшихся военных, переброшенных в Вашингтон из-за беспорядков, пишет Reuters со ссылкой на источник в администрации.

Как сказал источник, Эспер подписал соответствующий указ. Военные вернутся в штаты Северная Каролина и Нью-Йорк.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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