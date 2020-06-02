Армянские военные поучаствуют в параде Победы в Москве

Военнослужащие ВС Армении по приглашению Минобороны России станут участниками парада Победы в Москве, который пройдет 24 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря оборонного ведомства закавказской республики Шушана Степаняна.

По его словам, на параде Победы в российской столице пройдет колонна из 75 армянских военных.

«Они пронесут знамя Армянской Таманской дивизии и флаг Армении», — добавил Степанян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что приедет в Москву на парад Победы, если выздоровеет от коронавируса.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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