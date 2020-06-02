Россия рассматривает ядерное оружие только как средство сдерживания

Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания. Об этом говорится в указе Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

Согласно документу, Российская Федерация рассматривает ядерное оружие только как средство сдерживания, применение которого является «крайней и вынужденной мерой».

Кроме того, в указе говорится, что российская сторона предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, которые способны привести к военным конфликтам, в том числе ядерным.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

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