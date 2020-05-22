Лукашенко предложил пакетный подход к военному сотрудничеству с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в военном сотрудничестве с Россией необходимо применять пакетный подход, передает РИА «Новости»ТАСС.

В ходе посещения оборонного предприятия ОКБ ТСП Лукашенко доложили, что российская сторона не желает предоставлять Минску полигон для испытания ракеты дальностью 300 километров.

«Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос... А вы мне пишите: давайте оставим российские базы, как есть... Все надо в пакет складывать», — отреагировал Лукашенко.

В свою очередь информированный источник сообщил, что у России нет полигонов для испытания ракеты дальностью 300 километров, для этого арендуются полигоны в Казахстане.

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