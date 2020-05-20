Во Флориде разбился истребитель F-35A Lightning II
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Истребитель F-35A Lightning II Военно-воздушных сил США разбился в американском штате Флорида во время посадки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 33 истребительное крыло ВВС США.
Известно, что истребитель приписан к 58-й истребительной эскадрилье.
Крушение произошло 21.30 (04.30 среды мск) на базе ВВС Эглин во Флориде.
Пилот не пострадал, он успел катапультироваться. Его направили в больницу для обследования.
Инцидент расследуется. При падении самолета никто не погиб, гражданские объекты не были повреждены.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Потери ВКС: в Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
— Американский истребитель F-22 потерпел крушение во Флориде