Во Флориде разбился истребитель F-35A Lightning II

Истребитель F-35A Lightning II Военно-воздушных сил США разбился в американском штате Флорида во время посадки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 33 истребительное крыло ВВС США.

Известно, что истребитель приписан к 58-й истребительной эскадрилье.

Крушение произошло 21.30 (04.30 среды мск) на базе ВВС Эглин во Флориде.

Пилот не пострадал, он успел катапультироваться. Его направили в больницу для обследования.

Инцидент расследуется. При падении самолета никто не погиб, гражданские объекты не были повреждены.

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