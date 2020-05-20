Минобороны Японии проверяет возможную утечку данных о разработках ракет

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Министерство обороны страны проводит расследование в связи с возможной утечкой данных о ракетных разработках после хакерской атаки на японского производителя электроники Mitsubishi Electric. Об этом пишет ТАСС.

Специалисты выясняют, могла ли возможная утечка данных повлиять на безопасность страны.

До этого местная газета Asahi сообщила, что в процессе данной хакерской атаки могли быть изъяты данные о разрабатываемой скоростной скользящей ракете. Злоумышленники могли получить информацию о требованиях к характеристикам ракеты.

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