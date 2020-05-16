Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире. Об этом он сказал, говоря о значимости фундаментальной науки, в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства отметил, что у страны не было бы современных видов вооружения, если бы не фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры.

«Это факт, абсолютно уже очевидный — у нас бы никогда не было современных видов вооружения, <…>, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира», — передает слова Путина РИА «Новости».

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