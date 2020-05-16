Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джорджетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие. Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter.

Пушков напомнил об угрозе «ядерной зимы».

Член Совфеда также предложил американским и польским политикам с такими идеями ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года.

«Скорее всего, они о нем вообще не знают или забыли», — отметил Пушков, выразив мнение, что размещение такого оружия в Польше — верный путь довести дело до подобного кризиса.

15 мая Мосбахер предложила передислоцировать американское ядерное оружие из ФРГ в Польшу, если Берлин от него откажется. Данное заявление появилось на фоне спора, который длится в Германии уже несколько недель, о размещении на территории страны ядерного оружия.

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