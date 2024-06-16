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На Сахалине произошли два землетрясения

Сейсмолог Семенова сообщила о двух землетрясениях на Сахалине

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что в ночь на 16 июня на острове произошли два землетрясения. Ее слова передает РИА Новости.

Одно из землетрясений имело магнитуду 4,1, его эпицентр находился в 12 километрах от села Таранай в Анивском районе на глубине 7 км.

«По оперативным данным, его [землетрясение] ощутили жители в селах Таранай, Огоньки и в райцентре Анива силой до 4 баллов, в городе Невельске – до 3 баллов», — сообщила Семенова.

Через час в том же районе последовал афтершок магнитудой 2,0.

До этого сообщалось, что США угрожает 9-балльное землетрясение и цунами высотой 30 метров.

По прогнозу ученых, тектонические плиты в означенном регионе могут «наехать» друг на друга, увеличивая давление с риском сильнейших подземных толчков. Подобный катаклизм грозит спровоцировать цунами с волнами, достигающими 30 метров в высоту, что может поставить под угрозу жизни более 10 тыс. человек и повредить свыше полумиллиона зданий.

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