Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сунак назвал условия мира на Украине

Сунак заявил, что РФ и Украина должны заключить мир на условиях Киева

close
100%
Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил на форуме в Швейцарии, что РФ и Украина должны заключать мир только на приемлемых для Киева условиях. Его слова приводит Sky News.

»[Президент России Владимир] Путин не заинтересован в подлинном мире. Он постоянно ведет дипломатическую кампанию против этого саммита, призывая страны воздерживаться от участия в нем и при этом притворно заявляя о готовности к переговорам», — высказался британский лидер.

По словам Сунака, сейчас союзники России находятся «не на той стороне истории».

До этого Риши Сунак подтвердил передачу Украине £500 млн и 1600 ракет.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое. МИД РФ неоднократно называл эту формулу утопичной и нереалистичной.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что прибыл на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами