Сунак назвал условия мира на Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил на форуме в Швейцарии, что РФ и Украина должны заключать мир только на приемлемых для Киева условиях. Его слова приводит Sky News.

»[Президент России Владимир] Путин не заинтересован в подлинном мире. Он постоянно ведет дипломатическую кампанию против этого саммита, призывая страны воздерживаться от участия в нем и при этом притворно заявляя о готовности к переговорам», — высказался британский лидер.

По словам Сунака, сейчас союзники России находятся «не на той стороне истории».

До этого Риши Сунак подтвердил передачу Украине £500 млн и 1600 ракет.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое. МИД РФ неоднократно называл эту формулу утопичной и нереалистичной.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что прибыл на Украину.